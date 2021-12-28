САП открыла производство о возможном незаконном обогащении нардепа от "Слуги народа" Клочко – Bihus.info

Журналисты проекта Bihus.info несколько раз выпускали расследование о состоянии Клочко и его семьи. На основе этих сюжетов юристы обратились в Офис генерального прокурора Украины с заявлением о возможном преступлении – незаконном обогащении парламентария. В связи с этим САП возбудила дело по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), предусматривающей наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.

Журналисты утверждают, что, как только народный депутат получил мандат, его семья начала приобретать элитную недвижимость: мать нардепа Наталья Клочко в июне 2020 года купила участок в 25 км от Киева рыночной стоимостью около 2 млн грн. В 2021 году она приобрела таунхаус в Броварах стоимостью около 2 млн грн, а в августе купила две квартиры площадью 67 и 199 м² и помещение в "ЖК Ривьера" стоимостью $9,5 млн. Также утверждается, что после того, как Клочко стал народным депутатом, его сестра тоже начала приобретать дорогую недвижимость.