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САП открыла производство о возможном незаконном обогащении нардепа от "Слуги народа" Клочко – Bihus.info

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Приобретения семьи Клочко нельзя объяснить официальными доходами, считают журналисты Bihus.info
Приобретения семьи Клочко нельзя объяснить официальными доходами, считают журналисты Bihus.info
Фото: Андрій Клочко / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) начала производство о возможном незаконном обогащении народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Клочко, речь идет о финансовом состоянии его семьи, которое нельзя объяснить официальными доходами. Об этом 28 декабря сообщает Bihus.info, ссылаясь на ответ, полученный из САП.

Журналисты проекта Bihus.info несколько раз выпускали расследование о состоянии Клочко и его семьи. На основе этих сюжетов юристы обратились в Офис генерального прокурора Украины с заявлением о возможном преступлении – незаконном обогащении парламентария. В связи с этим САП возбудила дело по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), предусматривающей наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.

Журналисты утверждают, что, как только народный депутат получил мандат, его семья начала приобретать элитную недвижимость: мать нардепа Наталья Клочко в июне 2020 года купила участок в 25 км от Киева рыночной стоимостью около 2 млн грн. В 2021 году она приобрела таунхаус в Броварах стоимостью около 2 млн грн, а в августе купила две квартиры площадью 67 и 199 м² и помещение в "ЖК Ривьера" стоимостью $9,5 млн. Также утверждается, что после того, как Клочко стал народным депутатом, его сестра тоже начала приобретать дорогую недвижимость.

Контекст:

Согласно данным на сайте партии "Слуга народа", Клочко родился в 1981 году в Киеве. Окончил факультет электроники НТУУ "Киевский политехнический институт", а также экономический факультет Украинской академии менеджмента и бизнеса. Занимал должность заместителя директора по продажам ООО "Агропродэкспорт".

По информации на сайте Верховной Рады, является председателем комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и заместителем члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

В сентябре 2021 года было опубликовано расследование Bihus.info, согласно которому 70-летняя мать нардепа Клочко в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома под Броварами, земельных участков и автомобиля Tesla. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

В том же месяце активистка общественной организации – движения "Чесно" Ирина Федорив заявила, что к исключению Беличанского леса из границ Киева и присоединению его к территории области причастны представители "Слуги народа". Ирпенские застройщики уже 12 лет ведут борьбу за тысячи гектаров столичной земли: они организовали схему дерибана леса, и ряд факторов, по информации Федорив, свидетельствует о сотрудничестве застройщиков и Клочко.

Журналисты акцентируют внимание на том, что у самого нардепа, согласно декларации, собственного жилья – лишь две квартиры для регистрации и одна площадью более чем 100 м² в аренде. Также у него два "Запорожца", Volkswagen Touareg 2011 года выпуска и Toyota RAV4 2016-го. В этом году семья Клочко приобрела Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014-го.

Сам Клочко, комментируя покупку его 70-летней матерью недвижимости на 14 млн грн, заявил, что не имеет отношения к этим приобретениям.

Теги: недвижимость, депутаты, доходы, народные депутаты, расследование, семья, САП, уголовное производство, имущество, квартира, Андрей Клочко, нардеп, Bihus.info
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