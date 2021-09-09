ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Совершеннолетний человек, с родителями не живу". Нардеп Клочко прокомментировал покупку его 70-летней матерью недвижимости на 14 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Клочко, из-за его политической деятельности родители "получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес"
По словам Клочко, из-за его политической деятельности родители "получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес"
Фото: Андрій Клочко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что не имеет отношения к покупкам недвижимости его матери. Об этом нардеп 8 сентября написал в Facebook.

"Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным", – отметил Клочко.

По его словам, он не общается ни с родителями, ни с сестрой по финансовым вопросам. По словам нардепа, именно его сестра помогает матери – у нее свой медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании.

"Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия. Единственное, что я знаю, – и мама, и сестра продали квартиру, находившуюся в их собственности, и купили другие – добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах", – утверждает Клочко.

Нардеп выразил сожаление, что из-за его политической деятельности его родители "получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес".

https://www.facebook.com/andrey.klochko.92/posts/4359859154051435

Контекст:

В начале сентября было опубликовано расследование Bihus.info, согласно которому 70-летняя мать нардепа Клочко в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома под Броварами, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

Журналисты акцентируют внимание на том, что у самого нардепа, согласно декларации, собственного жилья, указано лишь две квартиры для регистрации и одна площадью более чем 100 м² в аренде. Также у него два запорожца, Volkswagen Touareg 2011 года выпуска и Toyota Rav4 2016-го. В этом году семья Клочко приобрела Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014-го.

До работы в парламенте Клочко был сперва частным предпринимателем, занимался торговлей книгами, позднее – работал на ряде управленческих должностей в сфере переработки и дистрибуции сельскохозяйственной продукции. Также был помощником проректора в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Его жена занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году она задекларировала более 3,3 млн грн доходов.

Теги: недвижимость, депутаты, доходы, народные депутаты, расследование, семья, имущество, квартира, Андрей Клочко, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак
  "По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды". Зибров рассказал, почему распался его первый брак
"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры
"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры
"Стала такая секси". Джамала в сильно декольтированном платье рассказала об уходе за собой
"Стала такая секси". Джамала в сильно декольтированном платье рассказала об уходе за собой
75-летний актер Талашко прокомментировал обвинения в изнасиловании 17-летней девушки в 2007 году
75-летний актер Талашко прокомментировал обвинения в изнасиловании 17-летней девушки в 2007 году
"Леша, ты невероятная красавица". Каменских показала Потапа в макияже и женском парике
"Леша, ты невероятная красавица". Каменских показала Потапа в макияже и женском парике
"Бей ножкой и тряси попкой, девочка!" Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала фигуру в топе и шортах
"Бей ножкой и тряси попкой, девочка!" Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала фигуру в топе и шортах
"Чертова девчонка", "Выглядите потрясающе". 58-летняя Деми Мур в мини-бикини показала фигуру в прыжке
"Чертова девчонка", "Выглядите потрясающе". 58-летняя Деми Мур в мини-бикини показала фигуру в прыжке
"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос
"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос
"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь
"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь
Лучшие комедии в истории. Топ-7
Лучшие комедии в истории. Топ-7
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS