"Совершеннолетний человек, с родителями не живу". Нардеп Клочко прокомментировал покупку его 70-летней матерью недвижимости на 14 млн грн

"Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным", – отметил Клочко.

По его словам, он не общается ни с родителями, ни с сестрой по финансовым вопросам. По словам нардепа, именно его сестра помогает матери – у нее свой медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании.

"Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия. Единственное, что я знаю, – и мама, и сестра продали квартиру, находившуюся в их собственности, и купили другие – добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах", – утверждает Клочко.

Нардеп выразил сожаление, что из-за его политической деятельности его родители "получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес".