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ПОЛИТИКА

Нардеп Клочко заявил, что выборы в Борщаговской общине Киевской области могут быть сфальсифицированы

В территориальной избирательной комиссии пытались организовать фейковую жеребьевку членов участковых избиркомов, а когда это не удалось, из 51 руководящей должности в комиссии партии "Слуга народа" дали только одну, заявил нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко.

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Андрей Клочко: Все попытки старых кланов исказить результаты голосования получат надлежащую оценку, в том числе и юридическую
Андрей Клочко: Все попытки старых кланов исказить результаты голосования получат надлежащую оценку, в том числе и юридическую
Фото: Andriy Klochko / Facebook

В Борщаговской объединенной территориальной общине могут быть сфальсифицированы запланированные на 25 октября местные выборы. Об этом в Facebook 9 октября заявил нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко.

"Вчера я лично присутствовал на заседании Борщаговской ТИК (территориальной избирательной комиссии. – "ГОРДОН") и был свидетелем того, как в ТИК пытались организовать фейковые жеребьевки членов участковых избирательных комиссий. Только благодаря присутствию народного депутата, представителя ЦИК и публичности жеребьевка прошла честно. Но уже на следующий день, а именно сегодня, Борщаговская ТИК, отстаивая интересы своих кукловодов из прошлой власти, так распределила руководящие должности в УИК (участковой избирательной комиссии. – "ГОРДОН"), что в партии "Слуга народа" по всей Борщаговской ОТО их практически нет", – написал политик. 

Он сообщил, что из 51 руководящей должности в УИК партия "Слуга народа" получила лишь одну.

"Более того! Представители самовыдвиженцев не получили ни одной. Такое могут делать только с одной целью – фальсифицировать результаты настоящего волеизъявления избирателей Борщаговской общины. Я как народный депутат категорически предостерегаю от этого! Наблюдатели от партии "Слуга народа" будут фиксировать и останавливать все попытки фальсифицировать волеизъявление избирателей Киевской области. Все попытки старых кланов исказить результаты голосования получат надлежащую оценку, в том числе и юридическую. Я лично прослежу за этим и сделаю все от меня зависящее, чтобы ни один голос избирателей Борщаговской ОТО не был украден!" – заявил Клочко. 

https://www.facebook.com/andrey.klochko.92/posts/3425468684157158

Кандидат на должность главы Борщаговской общины Роман Гах отметил в Facebook, что считает организатором фальсификаций местную земельную мафию.

"Голоса жителей нашей общины хотят украсть. По сути, общество лишают права голоса. Но мы этого не допустим. Мы призываем всех участников избирательного процесса, которые не участвуют в этих махинациях, объединиться и сделать все возможное, чтобы защитить право жителей общины самим выбирать власть, чтобы защитить результаты волеизъявления", – написал он.

https://www.facebook.com/RomHakh/posts/134473031709453

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: ЦИК, Киевская область, фальсификации, политика, местные выборы, голосование, жеребьевка, Слуга народа, Андрей Клочко
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