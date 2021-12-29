Во Франции зафиксирован новый рекорд суточного прироста больных COVID-19 – более 200 тыс.

Отметку в 200 тыс. инфицирований за сутки Франция преодолела впервые. Отметка в 100 тыс. была преодолена 25 декабря.
Сейчас в стране COVID-19 болеют порядка 1 млн человек и около 10% французов контактируют с инфицированными, отметил Веран.
Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции, как и в ряде других стран Европы, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".
Веран объяснил, что 70% инфицированных, госпитализируемых в больницы, не прошли вакцинацию от коронавируса, и заявил, что невакцинированные, если не сделают прививку, вряд ли "пройдут между каплями".
Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация во Франции вызывает "головокружение", и назвал происходящее "приливной волной", отмечает издание Les Echos.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 декабря во Франции подтвердили 8,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 120 тыс. пациентов с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.