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Во Франции зафиксирован новый рекорд суточного прироста больных COVID-19 – более 200 тыс.

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За четыре дня число новых инфицирований увеличилось вдвое
За четыре дня число новых инфицирований увеличилось вдвое
Фото: ЕРА

За последние 24 часа во Франции подтвердили 204 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что для страны стало новым рекордом. Об этом 29 декабря на заседании парламентской комиссии по законодательству сообщил министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран, информирует Le Figaro.

Отметку в 200 тыс. инфицирований за сутки Франция преодолела впервые. Отметка в 100 тыс. была преодолена 25 декабря.

Сейчас в стране COVID-19 болеют порядка 1 млн человек и около 10% французов контактируют с инфицированными, отметил Веран.

Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции, как и в ряде других стран Европы, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".

Веран объяснил, что 70% инфицированных, госпитализируемых в больницы, не прошли вакцинацию от коронавируса, и заявил, что невакцинированные, если не сделают прививку, вряд ли "пройдут между каплями".

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация во Франции вызывает "головокружение", и назвал происходящее "приливной волной", отмечает издание Les Echos.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 декабря во Франции подтвердили 8,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 120 тыс. пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

Теги: Франция, эпидемия, вакцинация, инфекция, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Оливье Веран, штамм, Омикрон
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