РФ запретила въезд мэру Риги, который снял российский триколор во время проведения в Латвии ЧМ по хоккею

Стакис отметил, что ему и в Риге есть чем заняться Фото: Mārtiņš Staķis Rīgai / Facebook

"В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам, – сказала Захарова. – Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ".

Стакис 24 мая убрал российский триколор, который вместе с флагами других стран находился на площади в центре Риги во время проведения в Латвии чемпионата мира по хоккею, заменив его на флаг Олимпийского комитета РФ.

В МИД РФ действия Стакиса назвали "неуважением к государственной символике России", отметив, что санкции Всемирного антидопингового агентства, запрещающие использование флага страны, в данном случае неприменимы, так как они якобы "касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий".

В ответ на запрет въезда в РФ Стакис написал 2 июля в Twitter, что у него и в Латвии есть чем заняться.

"Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию", – отметил мэр столицы Латвии.

Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию. https://t.co/K2cGwPWV4l — M * rti * š Sta * is (@MStakis) July 2, 2021