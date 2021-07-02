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РФ запретила въезд мэру Риги, который снял российский триколор во время проведения в Латвии ЧМ по хоккею

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Стакис отметил, что ему и в Риге есть чем заняться
Стакис отметил, что ему и в Риге есть чем заняться
Фото: Mārtiņš Staķis Rīgai / Facebook

Россия закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису. Об этом на брифинге 1 июля заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, текстовая версия брифинга опубликована на сайте МИД России.

"В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам, – сказала Захарова. – Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ".

Стакис 24 мая убрал российский триколор, который вместе с флагами других стран находился на площади в центре Риги во время проведения в Латвии чемпионата мира по хоккею, заменив его на флаг Олимпийского комитета РФ.

В МИД РФ действия Стакиса назвали "неуважением к государственной символике России", отметив, что санкции Всемирного антидопингового агентства, запрещающие использование флага страны, в данном случае неприменимы, так как они якобы "касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий".

В ответ на запрет въезда в РФ Стакис написал 2 июля в Twitter, что у него и в Латвии есть чем заняться.

"Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию", – отметил мэр столицы Латвии.

Контекст:

Кроме российского триколора, 24 мая Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где были вывешены флаги стран – участниц ЧМ по хоккею. Мэр латвийской столицы отмечал, что этот жест – инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель – выразить поддержку всем, кто "подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко", считающего себя президентом Беларуси.

После инцидента послу Латвии в Беларуси Эйнарсу Семанису и всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства предложили покинуть Беларусь. Латвия в ответ сообщила о высылке белорусских дипломатов "до нормализации отношений".

28 мая Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против Стакиса и Ринкевичса за "возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности".

Теги: Россия, Латвия, хоккей, ЧМ по хоккею, МИД России, флаг, запрет, Рига, хулиганство, Мария Захарова, мэр, Мартиньш Стакис
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