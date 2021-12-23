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В Финляндии перед хоккейным матчем вместо гимна Беларуси включили гимн Палау. В Минске инцидент связали с политикой

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Игра в Хельсинки проходила в рамках КХЛ
Игра в Хельсинки проходила в рамках КХЛ
Фото: hockey.by

22 декабря в столице Финляндии Хельсинки перед матчем Континентальной хоккейной лиги между местным "Йокеритом" и минским "Динамо" вместо гимна Беларуси включили гимн Палау, островного государства в Тихом океане. Об этом сообщил "Интерфакс".

Трансляция велась в прямом эфире, в частности, на белорусском телевидении.

В Twitter финской команды инцидент объяснили технической ошибкой.

"Из-за технической проблемы вместо гимна Беларуси прозвучал не тот гимн. "Йокерит" глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде "Динамо", – говорится в сообщении.

В Федерации хоккея Беларуси после инцидента выразили "глубокое разочарование действиями организаторами матча" и связали инцидент с политикой.

"Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча "Йокерита" в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий", – заявили в Минске.

Сам поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Йокерита" – решающую шайбу финны забросили в овертайме.

Теги: спорт, Беларусь, хоккей, Финляндия, политика, Хельсинки, гимн
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