Украинского хоккеиста Денискина наказали за расизм

"Дисциплинарный комитет решил применить к игроку обязательную дисквалификацию на три матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это максимально суровое наказание по статье дисциплинарного кодекса о неспортивном поведении.

Таким образом, игрок пропустит следующие три матча своей команды и не сможет сыграть в поединках против "Сокола", "Белого Барса" и "Краматорска".

10 матчей дополнительной дисквалификации Денискин может выкупить – сумма компенсации за один поединок составляет 5 тыс. грн.

Денискин дал письменные объяснения федерации по поводу инцидента, в которых признал свою вину за демонстрацию неспортивного жеста и недопустимость подобного поведения для спортсмена. В объяснениях отмечается, что "жест был продемонстрирован им под влиянием эмоционального напряжения вследствие конфликтной ситуации в ответ на словесные провокации со стороны игрока "Донбасса" Джейлена Смерека".