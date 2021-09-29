Украинского хоккеиста Денискина наказали за расизм

"Дисциплинарный комитет решил применить к игроку обязательную дисквалификацию на три матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это максимально суровое наказание по статье дисциплинарного кодекса о неспортивном поведении.
Таким образом, игрок пропустит следующие три матча своей команды и не сможет сыграть в поединках против "Сокола", "Белого Барса" и "Краматорска".
10 матчей дополнительной дисквалификации Денискин может выкупить – сумма компенсации за один поединок составляет 5 тыс. грн.
Денискин дал письменные объяснения федерации по поводу инцидента, в которых признал свою вину за демонстрацию неспортивного жеста и недопустимость подобного поведения для спортсмена. В объяснениях отмечается, что "жест был продемонстрирован им под влиянием эмоционального напряжения вследствие конфликтной ситуации в ответ на словесные провокации со стороны игрока "Донбасса" Джейлена Смерека".
Скандальный эпизод с участием Денискина случился на 36-й минуте матча против "Донбасса" 26 сентября. Тогда форвард позволил себе расистские жесты в адрес темнокожего игрока оппонентов Джейлена Смерека – он продемонстрировал, будто чистит и ест банан. За свои действия хоккеист тогда был удален до конца матча.
После инцидента Смерек заявил в Instagram, что не будет играть в Украинской хоккейной лиге, пока Денискин не будет дисквалифицирован и исключен из лиги.