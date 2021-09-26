В матче Украинской хоккейной лиги произошел скандал – темнокожему показали процесс поедания банана. Видео

"На 36-й минуте матча форвард "Кременчука" Андрей Денискин был наказан за расистские жесты в отношении игрока "Донбасса" Джейлена Смерека. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры", – говорится в сообщении.

Организация также опубликовала видео скандального эпизода. На нем зафиксировано, как Денискин делает вид, что чистит банан и ест его.

В УХЛ рассказали, что в отношении Денискина будет открыто дисциплинарное производство.

ХК "Донбасс" призвал дисциплинарный комитет "к строжайшему из возможных наказаний" для Денискина.

В Instagram хоккеист "Кременчуга" принес извинения за произошедшее.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбасс" Джейленом Смереком. [...] Я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", – написал Денискин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аndrey Deniskin (@a.deniskin11)