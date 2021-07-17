Немецкие футболисты покинули поле в игре с Гондурасом из-за расистских оскорблений

Игра была последней репетицией немцев перед стартом олимпийского футбольного турнира, первым соперником которой станет 22 июля сборная Бразилии.

Матч был прерван за пять минут до конца при счете 1:1.

"Когда Торунарига был оскорблен", немецкая команда покинула поле, отметили в федерации.

Главный тренер немецкой сборной Штефан Кунц рассказал, что незадолго до окончания игры произошла драка, потому что футболиста "неоднократно оскорбляли на расовой почве".

"Мы не можем терпеть такое. [...] Независимо от того, происходит это на первой или на 90-й минуте, расизму нет места в футболе. Об этом мы и судье сказали. После того как ситуация утихла, гондурасская команда пришла в нашу раздевалку и извинилась. Для нас это был конец проблемы. Мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий", – объяснил он.