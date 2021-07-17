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Немецкие футболисты покинули поле в игре с Гондурасом из-за расистских оскорблений

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Торунарига выступает за "Герту"
Торунарига выступает за "Герту"
Фото: jordanynany / Instagram

17 июля олимпийская сборная Германии прервала товарищескую игру со сборной Гондураса в японской Вакаяме из-за расистских оскорблений в адрес своего защитника Джордана Торунариги. Об этом проинформировала федерация футбола Германии (DFB).

Игра была последней репетицией немцев перед стартом олимпийского футбольного турнира, первым соперником которой станет 22 июля сборная Бразилии.

Матч был прерван за пять минут до конца при счете 1:1.

"Когда Торунарига был оскорблен", немецкая команда покинула поле, отметили в федерации.

Главный тренер немецкой сборной Штефан Кунц рассказал, что незадолго до окончания игры произошла драка, потому что футболиста "неоднократно оскорбляли на расовой почве".

"Мы не можем терпеть такое. [...] Независимо от того, происходит это на первой или на 90-й минуте, расизму нет места в футболе. Об этом мы и судье сказали. После того как ситуация утихла, гондурасская команда пришла в нашу раздевалку и извинилась. Для нас это был конец проблемы. Мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий", – объяснил он.

Контекст:

23-летний темнокожий футболист Джордан Торунаруга выступает за клуб "Герта" из Берлина.

Теги: футбол, Германия, драка, Япония, расизм, сборная Германии, Гондурас, футболист, Олимпиада 2020, тренер
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