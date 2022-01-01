В Украине 31 декабря сделали 52 тыс. прививок от коронавируса

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине началась в феврале прошлого года, за это время в стране сделали 28,5 млн прививок Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 вчера получили 15 077 украинцев, вторую – 36 354.

Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили в канун нового года 552 человека, третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 183 украинца.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу 14 713 309 человек, получили две дозы 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4063, бустерную дозу – 5 452. В общей сложности введено 28 457 565 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте министерства указано, что прививки украинцам вчера делали 671 мобильная бригада, также работали 3239 пунктов и 403 центра вакцинации. Для прививок 25 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (32 373), Sinovac (9381), Moderna (8987) и AstraZeneca (1425).