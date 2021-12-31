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Кабмин Украины запретил продавать украинский газ ряду потребителей с наценкой больше 1%

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Кабмин принял ряд решений, связанных с газом
Кабмин принял ряд решений, связанных с газом
Фото: Київоблгаз / Facebook

Кабинет Министров Украины ограничил продажу газа отечественной добычи потребителям, производящим товары значительной социальной значимости. Постановление №1435 от 30 декабря опубликовано на сайте правительства.

Кабмин внес изменение (.doc) в решение от 9 декабря 2020 года о карантине, связанном с эпидемией коронавирусной инфекции.

"Установить на период действия карантина, но не дольше, чем до 30 апреля 2022 года, предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (снабженческого вознаграждения) к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24% для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство [...] товаров, имеющих существенную социальную значимость", – говорится в сопроводительном документе.

В нем также прописано, что "торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается на уровне не выше 1%".

Delo.ua уточняет, что речь идет об ограничениях надбавки для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, молока пастеризованного жирностью 2,5% (в пленке), хлеба ржано-пшеничного, яиц куриных категории С1, птицы (тушки куриной), а также батона и подсолнечного масла.

30 декабря Кабмин также постановлением №1433 обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

В ноябре импорт газа в Украину из Европы по сравнению с октябрем уменьшился на 92%, или на 143 млн м³, и составил 11,6 млн м³, отмечается на сайте Оператора газотранспортной системы Украины. Всего за 11 месяцев Украина импортировала из Европы 2,547 млрд м³ газа, подчеркнули в компании.

По данным "Оператора ГТС Украины" на 27 декабря, запасы газа в подземных хранилищах страны составляли 14,08 млрд м³.

Теги: Кабинет Министров, газ, правительство, цены, продукты, запрет, карантин, документы, ограничения, цена на газ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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