Кабмин Украины запретил продавать украинский газ ряду потребителей с наценкой больше 1%

Кабмин внес изменение (.doc) в решение от 9 декабря 2020 года о карантине, связанном с эпидемией коронавирусной инфекции.

"Установить на период действия карантина, но не дольше, чем до 30 апреля 2022 года, предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (снабженческого вознаграждения) к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24% для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство [...] товаров, имеющих существенную социальную значимость", – говорится в сопроводительном документе.

В нем также прописано, что "торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается на уровне не выше 1%".

Delo.ua уточняет, что речь идет об ограничениях надбавки для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, молока пастеризованного жирностью 2,5% (в пленке), хлеба ржано-пшеничного, яиц куриных категории С1, птицы (тушки куриной), а также батона и подсолнечного масла.

30 декабря Кабмин также постановлением №1433 обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".