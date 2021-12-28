Украинские хлебозаводы на грани закрытия из-за повышения цен на газ в 10 раз – СМИ

По информации журналистов, на прошлой неделе "Нафтогаз” выходил на аукцион на Украинской энергетической бирже с рекордной стартовой ценой газа 73,2 тыс. грн за 1 тыс м3. В декабре прошлого года газ для промышленности поставщик продавал за 7 тыс. грн. Таким образом, цена выросла более чем в 10 раз. Цены на муку увеличились на 40%, электроэнергия подорожала в два раза, прожиточный минимум вырос, в итоге отрасль оказалась убыточной, отмечает портал.
Для выхода из этой ситуации нужна поддержка правительства, сообщил в комментарии изданию президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
"Все печи на хлебозаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10–12% в себестоимости, то сейчас это уже 20–25%”, – рассказал глава совета объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.
Себестоимость производства хлеба выросла на 40–50%, а цены на хлеб остались на прежнем уровне, отмечают авторы статьи. Рентабельность упала до 2%, в некоторых случаях – до нуля, а основные товарные позиции у большинства производителей стали убыточными, иногда – до 20%.
"При такой рентабельности никто не сможет работать. Это влечет за собой отсутствие оборотных средств, нам не за что будет закупать те же муку, электроэнергию и газ, а потому не из чего производить хлеб. А это значит, что мы не платим людям зарплаты, люди разбегаются и мы сокращаем или вообще закрываем производство”, – сказал Васильченко.
Дученко сообщил, что из-за сложившейся ситуации часть заводов может закрыться, и тогда начнутся перебои с хлебом.
"Предприятия находятся сейчас на грани выживания. Цена на газ выросла в 10 раз и продолжает расти. Данная ситуация является угрожающей для всей отрасли и грозит возможными закрытиями заводов уже в первом квартале 2022 года”, – считает заместитель директора компании "Сумская поляница" Константин Шушара.
Руководители предприятий считают, что спасти ситуацию может повышение цен на хлеб на 30%, но торговые сети не разрешают поднимать ее более, чем на 5% в месяц.
"Крупные торговые сети приняли практику, что мы можем повышать цену на продукцию раз в месяц не более, чем на 5%. Условно в "мирное время" это работало. Но сегодня эти 5% нас никак не спасают, когда за месяц цены на сырье и энергоносители взлетают в разы", – объяснил Васильченко.
Еще один вариант решения – продажа газа хлебозаводам по цене, по которой его продают коммунальным предприятиям, в объеме 10–12 млн м3 в месяц.
"С целью предотвращения негативных последствий экономического и социального характера Всеукраинская ассоциация пекарей направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко. Надеемся, что высшее руководство государства вмешается в решение проблемы и путем принятия важных решений поддержит стратегические производства хлебопекарной отрасли”, – сказал Дяченко.
Гендиректор объединения "Укрхлебпром" добавил, что постановлением Кабмина №1102 определена льготная цена на газ для населения на уровне 7,6 грн за м3 и 16 грн – для коммунальных и бюджетных учреждений.
"Государство могло бы распространить действие этого постановления на хлебопекарскую отрасль. Мы готовы платить, как коммунальные предприятия, цену в 16 грн, но не 50 и не 60, как сегодня. В данном случае на это сложное время это была бы адекватная мера по стабилизации ситуации со хлебом”, – заявил он.
Украинское государство разрабатывает меры по поддержке хлебопеков, которые оказались в сложной ситуации из-за повышения стоимости газа. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 24 декабря на совещании с участием президента Владимира Зеленского. В правительстве, по его словам, уже проводят консультации с бизнесом. На брифинге в Офисе президента Украины Шмыгаль уточнил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".
17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" уже предупредили Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
В декабре цены на газ в Европе выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.