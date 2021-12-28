Украинские хлебозаводы на грани закрытия из-за повышения цен на газ в 10 раз – СМИ

По информации журналистов, на прошлой неделе "Нафтогаз” выходил на аукцион на Украинской энергетической бирже с рекордной стартовой ценой газа 73,2 тыс. грн за 1 тыс м3. В декабре прошлого года газ для промышленности поставщик продавал за 7 тыс. грн. Таким образом, цена выросла более чем в 10 раз. Цены на муку увеличились на 40%, электроэнергия подорожала в два раза, прожиточный минимум вырос, в итоге отрасль оказалась убыточной, отмечает портал.

Для выхода из этой ситуации нужна поддержка правительства, сообщил в комментарии изданию президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

"Все печи на хлебозаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10–12% в себестоимости, то сейчас это уже 20–25%”, – рассказал глава совета объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

Себестоимость производства хлеба выросла на 40–50%, а цены на хлеб остались на прежнем уровне, отмечают авторы статьи. Рентабельность упала до 2%, в некоторых случаях – до нуля, а основные товарные позиции у большинства производителей стали убыточными, иногда – до 20%.

"При такой рентабельности никто не сможет работать. Это влечет за собой отсутствие оборотных средств, нам не за что будет закупать те же муку, электроэнергию и газ, а потому не из чего производить хлеб. А это значит, что мы не платим людям зарплаты, люди разбегаются и мы сокращаем или вообще закрываем производство”, – сказал Васильченко.

Дученко сообщил, что из-за сложившейся ситуации часть заводов может закрыться, и тогда начнутся перебои с хлебом.

"Предприятия находятся сейчас на грани выживания. Цена на газ выросла в 10 раз и продолжает расти. Данная ситуация является угрожающей для всей отрасли и грозит возможными закрытиями заводов уже в первом квартале 2022 года”, – считает заместитель директора компании "Сумская поляница" Константин Шушара.

Руководители предприятий считают, что спасти ситуацию может повышение цен на хлеб на 30%, но торговые сети не разрешают поднимать ее более, чем на 5% в месяц.

"Крупные торговые сети приняли практику, что мы можем повышать цену на продукцию раз в месяц не более, чем на 5%. Условно в "мирное время" это работало. Но сегодня эти 5% нас никак не спасают, когда за месяц цены на сырье и энергоносители взлетают в разы", – объяснил Васильченко.

Еще один вариант решения – продажа газа хлебозаводам по цене, по которой его продают коммунальным предприятиям, в объеме 10–12 млн м3 в месяц.

"С целью предотвращения негативных последствий экономического и социального характера Всеукраинская ассоциация пекарей направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко. Надеемся, что высшее руководство государства вмешается в решение проблемы и путем принятия важных решений поддержит стратегические производства хлебопекарной отрасли”, – сказал Дяченко.

Гендиректор объединения "Укрхлебпром" добавил, что постановлением Кабмина №1102 определена льготная цена на газ для населения на уровне 7,6 грн за м3 и 16 грн – для коммунальных и бюджетных учреждений.

"Государство могло бы распространить действие этого постановления на хлебопекарскую отрасль. Мы готовы платить, как коммунальные предприятия, цену в 16 грн, но не 50 и не 60, как сегодня. В данном случае на это сложное время это была бы адекватная мера по стабилизации ситуации со хлебом”, – заявил он.