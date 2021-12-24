Гройсман требует от правительства собрать промышленников и разработать план спасения предприятий в условиях растущих цен на газ

"Чрезвычайно обеспокоен из-за информации, получаемой из разных регионов Украины. В связи с ценой на газ, которая повысилась кардинально, останавливаются предприятия. Люди увольняются или переходят на неполный рабочий день. Теряем рост экономики. И самое удивительное, что из власти на это никто не обращает внимания. Поэтому я сегодня обращаюсь к правительству Украины", – пояснил экс-премьер.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации у Кабмина осталось мало времени.

"Требую немедленно собрать представителей промышленности всех секторов экономики, которые наиболее зависимы от цены газа (поскольку "Нафтогаз" уже на январь прогнозирует ее 73 тыс.) и разработать совместный план действий по недопущению остановки предприятий. И это нужно делать немедленно. Времени – я обращаюсь к правительству – нет. Быстро нужно это делать – поддерживать украинскую промышленность и поддерживать тех, кто там работает. Это ваша обязанность – делайте это!" – сказал Гройсман.