Гройсман требует от правительства собрать промышленников и разработать план спасения предприятий в условиях растущих цен на газ

"Чрезвычайно обеспокоен из-за информации, получаемой из разных регионов Украины. В связи с ценой на газ, которая повысилась кардинально, останавливаются предприятия. Люди увольняются или переходят на неполный рабочий день. Теряем рост экономики. И самое удивительное, что из власти на это никто не обращает внимания. Поэтому я сегодня обращаюсь к правительству Украины", – пояснил экс-премьер.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации у Кабмина осталось мало времени.
"Требую немедленно собрать представителей промышленности всех секторов экономики, которые наиболее зависимы от цены газа (поскольку "Нафтогаз" уже на январь прогнозирует ее 73 тыс.) и разработать совместный план действий по недопущению остановки предприятий. И это нужно делать немедленно. Времени – я обращаюсь к правительству – нет. Быстро нужно это делать – поддерживать украинскую промышленность и поддерживать тех, кто там работает. Это ваша обязанность – делайте это!" – сказал Гройсман.
Цена газа растет на фоне сообщений, что власти Германии, вероятно, не сертифицируют российский газопровод "Северный поток – 2" в первой половине 2022 года. В то же время "Газпром" остановил прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа". По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.
23 декабря стоимость газа на газовом хабе TTF в Нидерландах снизилась примерно на 17%.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Из-за цен на газ в Украине приостанавливают производство некоторых сладостей.