"Возможно все". Кузин оценил вероятность введения локдауна в Украине

"Сейчас ни в одной области Украины нет такой ситуации, чтобы был открытый или скрытый эпидемический процесс. Однако мы видим, что даже на фоне "красного" уровня эпидемической опасности на уровне областей очень многое зависит от местных органов власти. Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", – сказал Кузин.

Замминистра здравоохранения отметил, что штамм коронавируса "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям. В Минздраве, по словам Кузина, ожидают, что из-за распространения этого штамма во второй половине января 2022 года в Украине начнется рост заболеваемости COVID-19, а ухудшение эпидемической ситуации достигнет пика в середине февраля.

"Мы понимаем, что "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям. Спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какова будет нагрузка и нет возможности, но локдаунов пока не ожидаем", – добавил он.