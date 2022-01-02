В Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 со второй половины января, вспышка будет вызвана "Омикроном"

Об этом главный санврач Украины – замминистра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью "Українському радіо", которое вышло 30 декабря.
"Прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", – сказал Кузин.
По его словам, сейчас в Украине 99% случаев COVID-19 вызваны штаммом "Дельта", циркулирующим во всех регионах страны.
"Дельта" вытесняла привычный нам штамм коронавирусной инфекции в течение нескольких месяцев. Но то, что мы видим по статистике других стран: штамм "Омикрон" вытесняет "Дельту" намного быстрее. [...] По состоянию на 30 декабря было обнаружено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Более половины этих случаев связаны с пребыванием за границей, а вторая часть связана с контактом с подтвержденным лицом, то есть речь идет о домашних ячейках", – рассказал Кузин.
Главный санврач Украины сообщил, что согласно клиническим данным, болезнь, которая вызвана "Омикроном", протекает более легко, чем при заражении штаммом "Дельта".
"Плохая новость в том, что этот штамм передается гораздо быстрее, чем "Дельта": скорость его передачи растет почти на треть. [...] И конечно, что люди с сопутствующими неинфекционными болезнями, иммунокомпроментированные люди попадают в большем проценте случаев в больничные учреждения, учитывая тяжелое течение коронавирусной инфекции. [...] Эффективность полного курса вакцинации при штамме "Омикрон" также несколько снижается: процент понижения сейчас составляет около 30%. Бустерная доза может применяться для того, чтобы поднять этот процент, сократить его до 50%", – рассказал он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.
В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,67 млн случаев COVID-19, умерло почти 96,2 тыс. человек. На сегодняшний день известно о восьми инфицированных вариантом "Омикрон" украинцах.
В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.