В Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 со второй половины января, вспышка будет вызвана "Омикроном"

Кузин: Плохая новость в том, что этот штамм передается гораздо быстрее, чем "Дельта" Фото: Ігор Кузін / Facebook

Об этом главный санврач Украины – замминистра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью "Українському радіо", которое вышло 30 декабря.

"Прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", – сказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине 99% случаев COVID-19 вызваны штаммом "Дельта", циркулирующим во всех регионах страны.

"Дельта" вытесняла привычный нам штамм коронавирусной инфекции в течение нескольких месяцев. Но то, что мы видим по статистике других стран: штамм "Омикрон" вытесняет "Дельту" намного быстрее. [...] По состоянию на 30 декабря было обнаружено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Более половины этих случаев связаны с пребыванием за границей, а вторая часть связана с контактом с подтвержденным лицом, то есть речь идет о домашних ячейках", – рассказал Кузин.

Главный санврач Украины сообщил, что согласно клиническим данным, болезнь, которая вызвана "Омикроном", протекает более легко, чем при заражении штаммом "Дельта".

"Плохая новость в том, что этот штамм передается гораздо быстрее, чем "Дельта": скорость его передачи растет почти на треть. [...] И конечно, что люди с сопутствующими неинфекционными болезнями, иммунокомпроментированные люди попадают в большем проценте случаев в больничные учреждения, учитывая тяжелое течение коронавирусной инфекции. [...] Эффективность полного курса вакцинации при штамме "Омикрон" также несколько снижается: процент понижения сейчас составляет около 30%. Бустерная доза может применяться для того, чтобы поднять этот процент, сократить его до 50%", – рассказал он.