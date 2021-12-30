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В Украине зафиксированы два новых случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Больные недавно вернулись из Италии

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В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,66 млн случаев COVID-19
В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,66 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине 30 декабря зафиксировали два новых случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом в Facebook сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Случаи инфицирования были подтверждены в Житомире и Бердичеве.

Заражение обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. По данным лабораторного центра, они не были привиты от COVID-19.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этих случаев.

https://www.facebook.com/olc.zhitomir/posts/946791232899330

29 декабря заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Украине было зафиксировано шесть случаев инфицирования "Омикроном".

Таким образом, на сегодняшний день известно уже о восьми заболевших.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон"К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

В Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в ночь на 18 декабря. Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что больной коронавирусной инфекцией украинец, который стал первым в стране, у которого обнаружили штамм "Омикрон", переболел COVID-19 в 2021 году.

В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.

В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,66 млн случаев COVID-19, умерло почти 96 тыс. человек.

Теги: Украина, Италия, Житомир, эпидемия, Житомирская область, Бердичев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, мутация, Омикрон
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