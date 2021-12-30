В Украине зафиксированы два новых случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Больные недавно вернулись из Италии

В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,66 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Случаи инфицирования были подтверждены в Житомире и Бердичеве.

Заражение обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. По данным лабораторного центра, они не были привиты от COVID-19.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этих случаев.

29 декабря заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Украине было зафиксировано шесть случаев инфицирования "Омикроном".

Таким образом, на сегодняшний день известно уже о восьми заболевших.