В Украине зафиксированы два новых случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Больные недавно вернулись из Италии

Случаи инфицирования были подтверждены в Житомире и Бердичеве.
Заражение обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. По данным лабораторного центра, они не были привиты от COVID-19.
Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этих случаев.
29 декабря заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Украине было зафиксировано шесть случаев инфицирования "Омикроном".
Таким образом, на сегодняшний день известно уже о восьми заболевших.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.
В Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в ночь на 18 декабря. Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что больной коронавирусной инфекцией украинец, который стал первым в стране, у которого обнаружили штамм "Омикрон", переболел COVID-19 в 2021 году.
В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.
В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,66 млн случаев COVID-19, умерло почти 96 тыс. человек.