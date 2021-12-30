За сутки в Украине от коронавируса умерло почти 300 человек

Среди заболевших – 373 ребенка и 137 медицинских работников.

За прошлые сутки в больницы попали 1747 пациентов с COVID-19, выздоровело 10 369 пациентов, умерло – 278. Сделали 29 декабря почти 80 тыс. тестов.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3 660 620 случаев COVID-19, выздоровело 3 460 249 украинцев, умерло – 95 690.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.