Meta задерживает открытие своего офиса в США. Требует, чтобы все сотрудники получили бустерную COVID-прививку

Открытие офиса Meta в США перенесено с 31 января на 28 марта Фото: EPA

Для сотрудников, которые предпочитают работать из офиса, дата повторного открытия перенесена с 31 января на 28 марта.

Все работники, возвращающиеся в офис, должны будут предъявить доказательства получения бустерных прививок.

До 14 марта сотрудники должны решить, вернуться ли им в офис, запросить удаленную работу на полный рабочий день или запросить временную работу из дома.

По словам представителя компании, сотрудники, которые не вакцинированы по медицинским или религиозным причинам, могут запросить такую удаленную работу. Те же сотрудники, которые не предпринимают никаких действий, могут получить выговор или, в крайнем случае, быть уволенными.