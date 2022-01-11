В Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили более 14 млн человек

С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 14,84 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 29 242 человека, 59 075 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 445 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 7623 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу 14 842 426 человек, получили две дозы 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу 6669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. В общей сложности введено 28 916 728 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 10 января делали 824 мобильные бригады, также работали 3282 пункта и 439 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (68 351), Sinovac (20 124), Moderna (5151) и AstraZeneca (2759).