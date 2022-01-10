48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 – Минздрав Украины

Среди лидеров по количеству сделанных прививок от коронавируса – Киевская (58,2%), Полтавская (55,4%) и Днепропетровская (52,7%) области, где более половины взрослого населения вакцинировались один или два раза.
Более низкие темпы вакцинации фиксируются на западе Украины – в Закарпатской (32,6%), Ивано-Франковской и Черновицкой областях – по 38%.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок, их получили более 14,8 млн человек.
За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли.