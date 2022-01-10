48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 – Минздрав Украины

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок Фото: ЕРА

Среди лидеров по количеству сделанных прививок от коронавируса – Киевская (58,2%), Полтавская (55,4%) и Днепропетровская (52,7%) области, где более половины взрослого населения вакцинировались один или два раза.

Более низкие темпы вакцинации фиксируются на западе Украины – в Закарпатской (32,6%), Ивано-Франковской и Черновицкой областях – по 38%.