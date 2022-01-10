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48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 – Минздрав Украины

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С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок
С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок
Фото: ЕРА

Почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом 10 января в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Среди лидеров по количеству сделанных прививок от коронавируса – Киевская (58,2%), Полтавская (55,4%) и Днепропетровская (52,7%) области, где более половины взрослого населения вакцинировались один или два раза.

Более низкие темпы вакцинации фиксируются на западе Украины – в Закарпатской (32,6%), Ивано-Франковской и Черновицкой областях – по 38%.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2040971782732583

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок, их получили более 14,8 млн человек.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли.

Теги: Украина, эпидемия, Киевская область, Днепропетровская область, вакцинация, Ивано-Франковская область, Полтавская область, Черновицкая область, украинцы, Закарпатская область, вакцина, коронавирус
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