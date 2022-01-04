В Турции разрешили пятую дозу вакцины против коронавируса

Вакцинироваться от COVID-19 в пятый раз могут определенные категории жителей страны Фото: EPA

По данным издания, люди, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы.

Вакцинироваться в пятый раз могут определенные категории людей, какие именно – не уточняется. Для получения пятой дозы доступны вакцины от Sinovac, BioNTech и турецкий препарат от коронавируса Turkovac, который в конце 2021 года стал доступен после получения разрешения Всемирной организации здравоохранения на его экстренное использование.