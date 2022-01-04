В Турции разрешили пятую дозу вакцины против коронавируса

По данным издания, люди, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы.
Вакцинироваться в пятый раз могут определенные категории людей, какие именно – не уточняется. Для получения пятой дозы доступны вакцины от Sinovac, BioNTech и турецкий препарат от коронавируса Turkovac, который в конце 2021 года стал доступен после получения разрешения Всемирной организации здравоохранения на его экстренное использование.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, в мире подтвердили более 281,8 млн случаев COVID-19, больше всего в США (52,54 млн), Индии (34,8 млн) и Бразилии (22,25 млн). От болезни умерло около 5,41 млн человек.
По информации американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 9,6 млн, от заболевания с начала пандемии умерло почти 83 тыс. человек. Согласно данным Our World in data, в Турции полностью вакцинированы от коронавируса 61% населения.