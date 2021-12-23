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Что показывает быстрый тест на коронавирус

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Если есть температура или слабость, стоит провериться на коронавирус
Если есть температура или слабость, стоит провериться на коронавирус
Фото: medilabs.com.ua

В период пандемии крайне важно следить за состоянием здоровья. При малейшем подозрении на коронавирус стоит сдать тест на антиген. С его помощью можно определить, есть ли в организме белок, который является маркером COVID-19. Это самый быстрый метод, чтобы понять, заражен человек или нет.

Чтобы сдать экспресс-тест на коронавирус, нужно записаться в электронную очередь на сайте https://medilabs.com.ua/plr-test-na-koronavirus-kyiv/. Проще всего это сделать на сайте "Медиалабс". Таким образом можно избежать долгого ожидания и контактов с теми, кто может быть заражен вирусом.

Зачем делать тест на коронавирус?

Сдавать мазок на антигены нужно, чтобы:

  • выехать из страны;
  • избежать карантина после путешествия;
  • подтвердить или опровергнуть наличие вируса в организме.

Человек, который не хочет вакцинироваться, может регулярно сдавать тест на антиген. На основании негативного результата можно посещать общественные места, магазины и рестораны.

Анализ стоит сдать после контакта с зараженным человеком. Таким образом можно понять, передался ли COVID-19 и придется ли сидеть на карантине. Благодаря этому не придется ждать две недели, пока появятся признаки вируса.

Если есть температура или слабость, нужно провериться на коронавирус. Тестирование стоит пройти, если появилась ломота в теле или изменилось восприятие вкуса или запаха. Лучше сразу же проверить свой организм и приступить к лечению. Если тест покажет негативный результат, нужно обратиться к лечащему врачу, чтобы он назначил лечение от гриппа или дал направление на повторное тестирование.

Важно учитывать, что заболевание может проходить бессимптомно. Чтобы избежать возможных последствий, лучше всего сделать тест. Наиболее точные результаты можно получить на пятый-седьмой день, если в организме есть коронавирус.

Анализы на антиген так же точны, как и другие тесты. Забор и обработка материала занимают мало времени, благодаря чему можно сразу же вернуться к привычной жизни Тестирование исключает появление ложноотрицательного результата. Его можно регулярно проводить, если есть риск заразиться. Особенно это касается тех, кто работает с людьми или вернулся из путешествия.

Как собирают анализы и нужно ли готовиться?

Для того, чтобы провести экспресс-тест, забирают жидкость из полости рта и носа. За 10 минут до этого нельзя:

  • курить;
  • есть;
  • пить;
  • жевать жвачку.

Сдать анализы можно в любой день. В лаборатории используют современное оборудование, что позволяет оперативно провести все необходимые манипуляции.

Через 15 минут выдают документ с результатом. В справке указана вся необходимая информация, есть QR-код. По нему можно получить информацию о результате тестирования и данные о клинике. На основании документа с негативным результатом можно сняться с самоизоляции и сразу же вернуться к привычному образу жизни.

Проведение экспресс-теста может сопровождаться неприятными ощущениями. Многие начинают чихать после забора материала из носоглотки. Это проходит довольно быстро. В любом случае гораздо лучше потерпеть временный дискомфорт, чтобы узнать реальное состояние своего организма.

Ліцензія МОЗ України АЕ №197826 від 17 червня 2013 року

Теги: вирус, лечение, путешествия, температура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование, самоизоляция
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