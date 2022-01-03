"Коронавирус будет с нами всегда". Ученые спрогнозировали влияние штамма "Омикрон" на пандемию

Ученые надеются, что со временем иммунная система человека научится лучше сопротивляться коронавирусу Фото: EPA

Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп, считает эксперт по инфекционным заболеваниям из Гарвардской школы общественного здравоохранения Стивен Кисслер.

Эксперты полагают, что в постпандемический период коронавирус будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей, в зависимости от общего состояния здоровья, вакцинирования и перенесенных ранее инфекций. Мутации будут продолжаться, и в конечном итоге время от времени может требоваться бустерная вакцинация новыми препаратами, адаптированными к другим вариантам коронавируса.

При этом иммунная система человека будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу, отметил иммунолог Али Эллебеди из Вашингтонского университета, указав на способность человеческого организма "запоминать" микробы, которых он видел раньше, создавая при этом многослойную защиту.