"Коронавирус будет с нами всегда". Ученые спрогнозировали влияние штамма "Омикрон" на пандемию

Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп, считает эксперт по инфекционным заболеваниям из Гарвардской школы общественного здравоохранения Стивен Кисслер.
Эксперты полагают, что в постпандемический период коронавирус будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей, в зависимости от общего состояния здоровья, вакцинирования и перенесенных ранее инфекций. Мутации будут продолжаться, и в конечном итоге время от времени может требоваться бустерная вакцинация новыми препаратами, адаптированными к другим вариантам коронавируса.
При этом иммунная система человека будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу, отметил иммунолог Али Эллебеди из Вашингтонского университета, указав на способность человеческого организма "запоминать" микробы, которых он видел раньше, создавая при этом многослойную защиту.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.