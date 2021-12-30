В Украине ожидается пик инфицирования штаммом "Омикрон" в феврале – СНБО

Вакцинация от COVID-19 – единственное средство, которым можно обезопасить украинцев от варианта "Омикрон", отметили в СНБО Фото: EPA

Об этом 30 декабря на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" у себя в довольно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться", – сказал Данилов.

По его мнению, темпы распространения штамма "Омикрон" в Украине много в чем будут зависеть от количества украинцев, которые на праздники будут находиться за границей.

"Оттуда они могут к нам заносить. И те случаи, которые на сегодняшний день у нас есть, 80% всех случаев – это люди, непосредственно находившиеся за границей", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, единственное средство, которым можно обезопасить украинцев от варианта "Омикрон", – вакцинация от COVID-19. Ее нужно "максимально расширять", считает он.

"На сегодняшний день президент [Украины Владимир Зеленский] довольно жестко ставил вопрос министру здравоохранения [Виктору Ляшко], каким образом обеспечить так, чтобы уровень вакцинации, который у нас доходил до 300 тыс. [доз] в сутки и на сегодняшний день уменьшился до 120–150 тыс., вернуть все эти 300 тыс.", – подчеркнул секретарь СНБО.