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За сутки COVID-прививку получили 117 тыс. украинцев

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Первую дозу вакцины вчера получил 31 671 украинец
Первую дозу вакцины вчера получил 31 671 украинец
Фото: EPA

За сутки 29 декабря в Украине сделали 117 042 прививки от коронавирусной инфекции, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вчера получил 31 671 украинец, вторую – 83 287

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 692 украинца. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 1392 человека. 

На сайте министерства указано, что для прививок 29 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (67 650), Sinovac (26 767), Moderna (18 317) и AstraZeneca (4 308).

С начала вакцинальной кампании 14 671 169 человек получили первую дозу, 13 625 553 – вторую. Дополнительную дозу получили 3302 человека, бустерную дозу – 3672 человека. В общей сложности сделали 28 303 694 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2032709530225475

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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