За сутки COVID-прививку получили 117 тыс. украинцев

Первую дозу вчера получил 31 671 украинец, вторую – 83 287.

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 692 украинца. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 1392 человека.

На сайте министерства указано, что для прививок 29 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (67 650), Sinovac (26 767), Moderna (18 317) и AstraZeneca (4 308).

С начала вакцинальной кампании 14 671 169 человек получили первую дозу, 13 625 553 – вторую. Дополнительную дозу получили 3302 человека, бустерную дозу – 3672 человека. В общей сложности сделали 28 303 694 прививки.