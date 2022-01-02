2 января из-за коронавирусного штамма "Омикрон" в мире отменили более 4 тыс. авиарейсов

Больше всего отмен зафиксировано в США – за неполные 24 часа их было более 2,4 тыс.

Агентство также сообщает о задержке в мире более 11,2 тыс. рейсов.

Больше всего рейсов отменили американские авиакомпании SkyWest (510) и SouthWest (419).

Новогодние праздники являются обычно пиковым периодом для перелетов, но из-за "Омикрона" авиакомпании вынуждены отменять рейсы в том числе из-за карантинов бортпроводников.