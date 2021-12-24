Коронавирус и грипп – в чем сходство и отличия?

Итак, сходные факторы по гриппу и "ковиду":

оба они относятся к респираторным заболеваниям и могут протекать в разной степени тяжести, от легкой до тяжелой, опасной для жизни;

пути передачи обоих вирусов – воздушно-капельный и контактный, а значит и меры предосторожности одинаковы: социальная дистанция, дезинфекция рук, кашель в салфетку.

Основное отличие заключается в длительности инкубационного периода (с момента заражения до проявления симптомов). Грипп проявляет себя гораздо быстрее (1-2 дня), а ковид – медленней (до 6 дней). Соответственно, человек с коронавирусом может заразить гораздо больше людей, еще даже не зная, что болеет.

Уверенно распознать коронавирусную инфекцию можно по результатам анализов. В первую очередь это ПЦР-тест, например https://medlabtest.ua/coronavirus-scraping, который определяет наличие SARS-CoV-2 на ранней стадии и на поздней с вирусоносительством.

Можно ли заболеть гриппом после ковида?

Да, вполне. Причем ослабленный коронавирусом иммунитет может не иметь достаточно сил для отражения новой вирусной атаки, из-за чего грипп будет протекать с осложнениями. Кстати, заражение гриппом может произойти даже не после, а во время COVID-19.

Прививка от "ковида" может защитить от гриппа?

Не может, вирусы разные. Возможно, скоро появится бустерная вакцина от Moderna, "работающая" одновременно против гриппа и коронавируса. Но пока ее разрабатывают, целесообразно будет вакцинироваться от гриппа даже если прививку от ковида вы уже сделали.





А что насчет омикрона?

На днях ИА Bloomberg сообщило со ссылкой на японские исследования, что скорость распространения нового коронавирусного штамма омикрон в 4,2 раза превышает скорость заражения штаммом дельта. При этом омикрон не только более заразен, но и способен "пробивать" иммунитет (как естественный, так и полученный после прививки).

Также установлено, что заболевание COVID-19, вызванное штаммом омикрон, по симптоматике очень напоминает типичный грипп. Основные симптомы – повышенная температура, общая слабость, плохой аппетит, кашель, суставные и мышечные боли, ночная потливость, а вот обоняние не страдает. Хорошая новость в том, что люди, зараженные штаммом омикрон, в большинстве случаев переносят болезнь достаточно легко.

Источники материала: данные ВОЗ и статья Bloomberg





Ліцензія МОЗ України Серія АЕ номер 571609 від 11.12.2014



