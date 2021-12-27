Коронавирус SARS-COV-2 может жить в теле человека 230 дней – ученые

Исследования проводили на основе вскрытия и изучения тканей 44 человек, умерших в первый год пандемии. Как отмечает Bloomberg, эти данные считают наиболее полным анализом путей распространения вируса SARS-COV-2.

Так, ученые выявили присутствие РНК-вируса в разных частях тела, "включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов".

"Наши результаты в целом показывают, что, хотя наибольшее бремя от SARS-CoV-2 ложится на дыхательные пути и легкие, вирус может распространяться на ранних этапах инфицирования по всему телу, в частности по всему мозгу", – говорят авторы.

Например, в исследовании представлены данные, подтверждающие результаты предыдущих исследований, что SARS-CoV-2 убивает клетки сердечной мышцы, а те, которые выживают после инфекции, страдают когнитивным дефицитом.

В настоящее время исследование не прошло процедуру рецензирования и находится на этапе рассмотрения перед дальнейшей публикацией в журнале Nature.