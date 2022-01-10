В Украине за воскресенье вакцинировали от коронавируса более 20 тыс. человек

В Украине вакцинированы от коронавируса двумя дозами менее 14 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 123 человека, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 2053 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделано 28 820 343 прививки, их получили 14 813 186 человек.

На данный момент в Украине вакцинированы двумя дозами 13 980 473 человека, тремя с учетом дополнительной дозы – 6224 человека, тремя с учетом бустерной дозы – 20 462 человека.

За прошедшие сутки в Украине также выявили 1 969 новых случаев заболевания COVID-19.