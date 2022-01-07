Кабмин Украины назвал свои главные достижения в 2021 году

В Кабмине отметили, что пенсии в 2021 году для разных категорий пенсионеров повышались 10 раз, благодаря чему средняя выплата выросла до 4 тыс. грн. Увеличены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам, средняя пенсия впервые с 2014 года превысила фактический прожиточный минимум.

"На финансирование противодействия коронавирусу в прошлом году было израсходовано более 35 млрд грн, с начала 2021 года в Украину поставлено более 40 млн доз различных вакцин от COVID-19, более 44% взрослых граждан Украины прошли полный курс вакцинации", – сообщили в правительстве.

По данным Кабинета Министров, 2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП (валовым внутренним продуктом) в долларовом эквиваленте за всю историю (более $195 млрд) и наибольшим объемом экспорта товаров за последние девять лет ($68,2 млрд).

В правительстве напомнили о заключении соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, которое расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС, а европейских перевозчиков – на рынок Украины и будет способствовать удешевлению авиабилетов.

"Продолжилось обновление дорожной инфраструктуры: восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов", – отчитались в Кабмине.

По информации правительства, на портале и в приложении "Дія" добавлено более 20 электронных услуг, украинцам доступно 15 цифровых документов, в прошлом году Украина стала первым государством, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, также украинские COVID-сертификаты признали в Евросоюзе.

"С 1 октября прошлого года тарифы на электроэнергию для 80% украинских семей снижены до 1,44 грн за кВт-ч. Годовые газовые продукты, которые стали доступны с мая 2021 года, обеспечили цену на газ для бытовых потребителей в 4–5 раз ниже европейской биржевой цены", – заявили в Кабмине Украины.

В правительстве сообщили, что Вооруженные силы Украины получили в 2021 году более 3 тыс. основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 млн боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тыс. приборов ночного видения, также продолжается строительство корветов типа ADA, самолетов АН-178-100Р, активизировано производство ракетных комплексов "Нептун".

"В 2021 году обеспечена рекордная финансовая поддержка ветеранов: направлена выплата денежной компенсации на жилье для 659 ветеранов войны, полностью закрыта потребность в жилье для пострадавших участников Революции достоинства и семей Героев Небесной сотни", – заключили в Кабинете Министров Украины.