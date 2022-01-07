ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины назвал свои главные достижения в 2021 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП, отметили в Кабмине
2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП, отметили в Кабмине
Фото: depositphotos.com

Основными достижениями в 2021 году украинский Кабмин считает рекордный рост ВВП в долларовом эквиваленте, системное повышение пенсий, заключение соглашения об открытом небе с Евросоюзом и обеспечение Украины вакцинами от коронавируса. Об этом 7 января сообщает Департамент коммуникаций секретариата Кабмина.

В Кабмине отметили, что пенсии в 2021 году для разных категорий пенсионеров повышались 10 раз, благодаря чему средняя выплата выросла до 4 тыс. грн. Увеличены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам, средняя пенсия впервые с 2014 года превысила фактический прожиточный минимум.

"На финансирование противодействия коронавирусу в прошлом году было израсходовано более 35 млрд грн, с начала 2021 года в Украину поставлено более 40 млн доз различных вакцин от COVID-19, более 44% взрослых граждан Украины прошли полный курс вакцинации", – сообщили в правительстве.

По данным Кабинета Министров, 2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП (валовым внутренним продуктом) в долларовом эквиваленте за всю историю (более $195 млрд) и наибольшим объемом экспорта товаров за последние девять лет ($68,2 млрд).

В правительстве напомнили о заключении соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, которое расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС, а европейских перевозчиков – на рынок Украины и будет способствовать удешевлению авиабилетов. 

"Продолжилось обновление дорожной инфраструктуры: восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов", – отчитались в Кабмине.

По информации правительства, на портале и в приложении "Дія" добавлено более 20 электронных услуг, украинцам доступно 15 цифровых документов, в прошлом году Украина стала первым государством, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, также украинские COVID-сертификаты признали в Евросоюзе.

"С 1 октября прошлого года тарифы на электроэнергию для 80% украинских семей снижены до 1,44 грн за кВт-ч. Годовые газовые продукты, которые стали доступны с мая 2021 года, обеспечили цену на газ для бытовых потребителей в 4–5 раз ниже европейской биржевой цены", – заявили в Кабмине Украины.

В правительстве сообщили, что Вооруженные силы Украины получили в 2021 году более 3 тыс. основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 млн боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тыс. приборов ночного видения, также продолжается строительство корветов типа ADA, самолетов АН-178-100Р, активизировано производство ракетных комплексов "Нептун".

"В 2021 году обеспечена рекордная финансовая поддержка ветеранов: направлена выплата денежной компенсации на жилье для 659 ветеранов войны, полностью закрыта потребность в жилье для пострадавших участников Революции достоинства и семей Героев Небесной сотни", – заключили в Кабинете Министров Украины.

Теги: Кабинет Министров, ВВП, правительство, пенсии, вакцинация, тарифы, электроэнергия, открытое небо, рост ВВП, Евросоюз, финансирование, приложение Дія, Кабмин, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова
"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова
  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"
  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"
"Задок зачетный", "Девочка пропала". Падчерица Ивана Урганта в рваных чулках оголила на камеру ягодицы
"Задок зачетный", "Девочка пропала". Падчерица Ивана Урганта в рваных чулках оголила на камеру ягодицы
"Залипательные фото", "Фу, помойся". 26-летняя Бех-Романчук позировала с блестками на лице и голой груди
"Залипательные фото", "Фу, помойся". 26-летняя Бех-Романчук позировала с блестками на лице и голой груди
"Алек торт не получит". Жена Болдуина показала трогательное семейное фото в честь дня рождения
"Алек торт не получит". Жена Болдуина показала трогательное семейное фото в честь дня рождения
"Папа хорошо выглядит". Дочь Ющенко показала на одном фото отца с мачехой, родного брата с женой, своих детей и детей отца от второго брака
"Папа хорошо выглядит". Дочь Ющенко показала на одном фото отца с мачехой, родного брата с женой, своих детей и детей отца от второго брака
"Отличные ноги". Фролова заявила, что у нее "накипело", и оголила бедра с декольте
"Отличные ноги". Фролова заявила, что у нее "накипело", и оголила бедра с декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских показала голую грудь вблизи (81279)
2
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (79005)
3
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами (58578)
4
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (51670)
5
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом (42514)
6
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (42415)
7
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере (42036)
8
Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами" (39814)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS