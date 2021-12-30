Без приложения "Вдома". Кабмин Украины упростил правила въезда с оккупированных территорий

Изменения предусматривают отмену регистрации в электронном сервисе "Вдома" и освобождают от прохождения самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и из Крыма.

"Сегодня действительно важный шаг на пути к реинтеграции. Мы отменили приложение "Вдома" для тех людей, которые пересекают КПВВ", – прокомментировала вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Правила начали действовать 30 декабря.

По словам Верещук, граждане с оккупированных территорий смогут сделать бесплатный тест на COVID-19 на украинских КПВВ. Если тест окажется положительным, человеку предложат пройти 10-дневную обсервацию или вернуться на оккупированную территорию.

По действовавшим ранее правилам при въезде с оккупированных территорий, люди, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или приглашения, удостоверяющего, что человек едет получать прививку, обязаны были зарегистрироваться в "Вдома" и пройти тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то необходимо отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Эти правила не распространяются на абитуриентов украинских вузов и их родителей и опекунов.