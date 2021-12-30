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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без приложения "Вдома". Кабмин Украины упростил правила въезда с оккупированных территорий

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Правила начинают действовать 30 декабря
Правила начинают действовать 30 декабря
Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет Министров Украины 29 декабря упростил правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда с временно оккупированными территориями. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Изменения предусматривают отмену регистрации в электронном сервисе "Вдома" и освобождают от прохождения самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и из Крыма.

"Сегодня действительно важный шаг на пути к реинтеграции. Мы отменили приложение "Вдома" для тех людей, которые пересекают КПВВ", – прокомментировала вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Правила начали действовать 30 декабря.

По словам Верещук, граждане с оккупированных территорий смогут сделать бесплатный тест на COVID-19 на украинских КПВВ. Если тест окажется положительным, человеку предложат пройти 10-дневную обсервацию или вернуться на оккупированную территорию.

По действовавшим ранее правилам при въезде с оккупированных территорий, люди, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или приглашения, удостоверяющего, что человек едет получать прививку, обязаны были зарегистрироваться в "Вдома" и пройти тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то необходимо отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Эти правила не распространяются на абитуриентов украинских вузов и их родителей и опекунов.

Контекст:

Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дій вдома" (впоследствии просто "Вдома") 7 апреля 2020 года. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Раньше оно использовалось для контроля на протяжении всей 14-дневной самоизоляции по прибытии из стран, в которых был высоким риск заразиться COVID-19.

С октября 2021 года действуют правила, согласно которым невакцинированные от коронавируса путешественники должны установить его сразу при въезде в страну, но только на 72 часа – до момента, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Результаты теста должны сами подтянуться в приложение.

Агентство ООН по делам беженцев в Украине сообщало, что в июне 2020 года 32 человека, которые пытались въехать из ОРДЛО на подконтрольную украинскому правительству территорию, не пропустили, поскольку без смартфонов они не могли выполнить условия самоизоляции и установить "Дій вдома". В то же время они не могли вернуться в ОРДЛО, поскольку их не было в списке. Граждане вынуждены были ночевать в палатке возле КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Теги: Крым, Украина, Кабинет Министров, Донбасс, вакцинация, Ирина Верещук, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, Кабмин, обсервация
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