Кабмин Украины продлил на год спецпошлины на импорт энергоресурсов из России

Действие спецпошлин на ввоз из России тяжелых дистиллятов (газойлов), сжиженного газа и всех типов угля (кроме антрацитового, битуминозного и коксующегося) должно было прекратиться с 1 января 2022 года. Своим решением правительство продлило спецпошлины еще на год.

"Экономическая правда", ссылаясь на обращение главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, сообщает, что спецпошлины устанавливаются на уровне 4–5%.

"Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины", – говорится в его письме.