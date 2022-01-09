В Украине возобновили вакцинацию от COVID-19. 8 января сделали почти 27 тыс. прививок

С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 14,8 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 7018 человек, 17 425 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 314 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 2193 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу 14 807 334 человека, получили две дозы 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности введено 28 799 967 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 8 января делали 339 мобильных бригад, также работали 2137 пунктов и 384 центра вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (18 914), Sinovac (4919), Moderna (2483) и AstraZeneca (634).

7 января пункты и центры вакцинации в Украине не работали.