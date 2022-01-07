6 января в Украине получили прививки от коронавируса почти 72 тыс. человек

Первую дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 388 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 4620 человек.

В Минздраве отмечают, что уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, сделано 28 773 017 прививок.

Две дозы получили 13 950 698 человек, дополнительную дозу получили 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.

Сутками ранее в Украине сделали 104,8 тыс. прививок от коронавируса.