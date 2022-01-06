ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

7 января пункты и центры вакцинации в Украине работать не будут – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцинация в Украине началась 24 февраля 2021 года
Вакцинация в Украине началась 24 февраля 2021 года
Фото: EPA

7 января в Украине не будут работать прививочные пункты и центры массовой вакцинации от коронавируса. Об этом в Facebook 6 января сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Прививочные пункты и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", – написал он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2527922890673153

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса (граждане начали ее получать 16 декабря). 

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине сделано 28,7 млн прививок. На 6 января одну дозу получили 14,8 млн человек, две – 13,9 млн, дополнительную дозу – 5399 человек, ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек.

6 января Ляшко подписал приказ о разрешении вводить бустерную дозу всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить через 6 месяцев после завершения вакцинации двумя дозами.

Бустерную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, снижающуюся со временем; дополнительную прививку делают людям, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты. Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Рождество, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, центр вакцинации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  Экс-партнерша Данилко Щеголева: Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!"
  Экс-партнерша Данилко Щеголева: Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!"
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
"Нет слов. Какая природная красота". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Нет слов. Какая природная красота". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (147514)
2
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (118460)
3
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (93304)
4
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (73680)
5
Каменских показала голую грудь вблизи (63553)
6
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (56733)
7
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (51204)
8
"Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать (37651)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS