7 января пункты и центры вакцинации в Украине работать не будут – Ляшко

"Прививочные пункты и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", – написал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса (граждане начали ее получать 16 декабря).

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине сделано 28,7 млн прививок. На 6 января одну дозу получили 14,8 млн человек, две – 13,9 млн, дополнительную дозу – 5399 человек, ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек.

6 января Ляшко подписал приказ о разрешении вводить бустерную дозу всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить через 6 месяцев после завершения вакцинации двумя дозами.

Бустерную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, снижающуюся со временем; дополнительную прививку делают людям, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты. Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса.