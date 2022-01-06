В Минобразования Украины рассказали, сколько сотрудников школ не вакцинировались

По его словам, наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины педагогов в пяти регионах: Днепропетровской (96,08%), Полтавской (95,63%), Луганской (95,62%), Черкасской (95,41%) и Сумской (95,40%) области.
Больше всего привитых полным курсом работников в заведениях специализированного образования (96,72%).
"Относительно школ: 2,7% работников общеобразовательных учреждений еще не присоединились к вакцинальной кампании. Из них более 9,3 тыс. имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровенской (853) областях", – рассказал Шкарлет.
Глава Минобразования добавил, что четыре школы в Украине работают дистанционно, а более 13 тыс. находятся на каникулах.
"Отстраненными остаются 0,6% от общего числа работников школ", – подчеркнул Шкарлет.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
С начала кампании по иммунизации в Украине сделали около 28,7 млн прививок. Первую дозу получили почти 14,78 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – около 13,9 млн. Дополнительные дозы ввели 5399 украинцам, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.