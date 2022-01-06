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В Минобразования Украины рассказали, сколько сотрудников школ не вакцинировались

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Больше всего непривитых от COVID-19 педагогов в школах Львовской области, отметили в Минобразования Украины
Больше всего непривитых от COVID-19 педагогов в школах Львовской области, отметили в Минобразования Украины
Фото: depositphotos.com

Полный курс вакцинации против коронавируса прошли почти 91% работников сферы образования, еще 5,3% ожидают второй дозы препарата от COVID-19. Об этом 6 января сообщил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины педагогов в пяти регионах: Днепропетровской (96,08%), Полтавской (95,63%), Луганской (95,62%), Черкасской (95,41%) и Сумской (95,40%) области.

Больше всего привитых полным курсом работников в заведениях специализированного образования (96,72%).

"Относительно школ: 2,7% работников общеобразовательных учреждений еще не присоединились к вакцинальной кампании. Из них более 9,3 тыс. имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровенской (853) областях", – рассказал Шкарлет.

Глава Минобразования добавил, что четыре школы в Украине работают дистанционно, а более 13 тыс. находятся на каникулах.

"Отстраненными остаются 0,6% от общего числа работников школ", – подчеркнул Шкарлет.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали около 28,7 млн прививок. Первую дозу получили почти 14,78 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – около 13,9 млн. Дополнительные дозы ввели 5399 украинцам, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек. 

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

Теги: Украина, образование, вакцинация, преподаватели, каникулы, украинцы, школы, Минобразования, регионы, здравоохранение, коронавирус, Сергей Шкарлет
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