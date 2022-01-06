В Минобразования Украины рассказали, сколько сотрудников школ не вакцинировались

Больше всего непривитых от COVID-19 педагогов в школах Львовской области, отметили в Минобразования Украины Фото: depositphotos.com

По его словам, наибольшее количество привитых двумя дозами вакцины педагогов в пяти регионах: Днепропетровской (96,08%), Полтавской (95,63%), Луганской (95,62%), Черкасской (95,41%) и Сумской (95,40%) области.

Больше всего привитых полным курсом работников в заведениях специализированного образования (96,72%).

"Относительно школ: 2,7% работников общеобразовательных учреждений еще не присоединились к вакцинальной кампании. Из них более 9,3 тыс. имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1095 человек), Одесской (1035) и Ровенской (853) областях", – рассказал Шкарлет.

Глава Минобразования добавил, что четыре школы в Украине работают дистанционно, а более 13 тыс. находятся на каникулах.

"Отстраненными остаются 0,6% от общего числа работников школ", – подчеркнул Шкарлет.