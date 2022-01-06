Ляшко подписал приказ о бустерной вакцинации в Украине для всех желающих старше 18 лет

"Вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз. Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", – написал он.

Министр подчеркнул, что "бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса “Омикрон”.

"Желаемый период введения – от шести до девяти месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. [...] Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer", – объяснил Ляшко.

По его словам, бустерную дозу смогут получить также украинцы "с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины".

"Оптимальный период введения – от трех до шести месяцев после дополнительной [прививки]", – отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что после введения бустерной дозы вакцины можно будет получить новый COVID-сертификат. Он будет действовать 270 суток и сгенерировать его в приложении "Дія" можно будет "ориентировочно в конце января 2022 года".

"К тому времени будет действовать сертификат за предыдущую полную вакцинацию", – написал Ляшко.

Бустерную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается; дополнительную делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты.