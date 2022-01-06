Ляшко подписал приказ о бустерной вакцинации в Украине для всех желающих старше 18 лет

"Вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз. Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", – написал он.
Министр подчеркнул, что "бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса “Омикрон”.
"Желаемый период введения – от шести до девяти месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. [...] Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer", – объяснил Ляшко.
По его словам, бустерную дозу смогут получить также украинцы "с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины".
"Оптимальный период введения – от трех до шести месяцев после дополнительной [прививки]", – отметил глава Минздрава.
Он подчеркнул, что после введения бустерной дозы вакцины можно будет получить новый COVID-сертификат. Он будет действовать 270 суток и сгенерировать его в приложении "Дія" можно будет "ориентировочно в конце января 2022 года".
"К тому времени будет действовать сертификат за предыдущую полную вакцинацию", – написал Ляшко.
Бустерную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается; дополнительную делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты.
С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине сделано 28,7 млн прививок. На 6 января одну дозу получили 14,8 млн человек, две – 13,9 млн. Получили дополнительную дозу – 5399 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря 2021 года на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, говорил Ляшко.