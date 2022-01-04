В Украине разрешили бустерную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет – Минздрав

Ляшко отметил, что решение было принято по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).
"Мы разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй", – написал министр.
Ляшко уточнил, что оптимальным сроком для получения бустерной дозы препаратов является период от шести до девяти месяцев.
"Преимущество будет отдаваться мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется делать вакциной Comirnaty/Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам", – отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, вопрос введения бустерной дозы для всех других категорий населения будет рассмотрен 5 января на заседании НТГЭИ.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
Бустерную или ревакцинальную дозу (чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса иммунизации. Дополнительную дозу (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) препарата можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал Ляшко.
С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 28,5 млн прививок: первую дозу получили более 14,72 млн украинцев, две – около 13,76 млн человек, третью, дополнительную, дозу ввели 4159 украинцам, бустерную дозу получили 5713 человек.