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В Украине разрешили бустерную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет – Минздрав

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Пожилые люди смогут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 не менее чем через шесть месяцев после второй, отметили в Минздраве Украины
Пожилые люди смогут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 не менее чем через шесть месяцев после второй, отметили в Минздраве Украины
Фото: EPA

Украина будет проводить бустерную вакцинацию от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом глава Минздрава сообщил в Facebook 4 января.

Ляшко отметил, что решение было принято по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй", – написал министр.

Ляшко уточнил, что оптимальным сроком для получения бустерной дозы препаратов является период от шести до девяти месяцев.

"Преимущество будет отдаваться мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется делать вакциной Comirnaty/Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам", – отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, вопрос введения бустерной дозы для всех других категорий населения будет рассмотрен 5 января на заседании НТГЭИ.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2526391620826280

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную или ревакцинальную дозу (чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса иммунизации. Дополнительную дозу (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) препарата можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал Ляшко.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 28,5 млн прививок: первую дозу получили более 14,72 млн украинцев, две – около 13,76 млн человек, третью, дополнительную, дозу ввели 4159 украинцам, бустерную дозу получили 5713 человек.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, население, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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