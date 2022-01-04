В Украине разрешили бустерную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет – Минздрав

Пожилые люди смогут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 не менее чем через шесть месяцев после второй, отметили в Минздраве Украины Фото: EPA

Ляшко отметил, что решение было принято по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй", – написал министр.

Ляшко уточнил, что оптимальным сроком для получения бустерной дозы препаратов является период от шести до девяти месяцев.

"Преимущество будет отдаваться мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется делать вакциной Comirnaty/Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам", – отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, вопрос введения бустерной дозы для всех других категорий населения будет рассмотрен 5 января на заседании НТГЭИ.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации.