В Украине возобновили вакцинацию от COVID-19. 3 января сделали более 36 тыс. прививок

С начала вакцинальной кампании в Украине привито от COVID-19 более 14,72 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

В частности, первую дозу вакцины от COVID-19 в понедельник получили 8 511 украинцев, вторую – 27 421.

Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получил 261 человек, третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 96 украинцев.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу 14 721 820 человек, получили две дозы 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4159, бустерную дозу – 5713. В общей сложности введено 28 493 854 прививки", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 3 января делали 476 мобильных бригад, также работали 2450 пунктов и 363 центра вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (20 998), Sinovac (7401), Moderna (7247) и AstraZeneca (643).

1-го и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине были закрыты.