В Украине за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

"1-го и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию", – говорится в релизе.

Отмечается, что узнать график работы нужного центра и записаться на прививку можно на сайте или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

В последний день предыдущего года, 31 декабря 2021-го, в Украине сделали 52 тыс. прививок от коронавируса. Всего с начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 24,5 млн прививок: первую дозу получили 14,7 млн украинцев, две – более 13,7 млн человек, третью дополнительную дозу ввели 4063 украинцам, третью бустерную дозу получили 5452 человека.

Как пояснял министр здравоохранения Виктор Ляшко, дополнительную дозу вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым две дозы вакцины могут не дать должной защиты, а бустерная (ревакцинальная) вводится, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается.