ГОРДОН
 
 
МИР

Израиль одобрил четвертую прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Три дозы вакцины от коронавируса в Израиле получили более 4 млн человек
Три дозы вакцины от коронавируса в Израиле получили более 4 млн человек
Фото: EPA

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш утвердил получение четвертой дозы вакцины для людей с иммуносупрессией (угнетением иммунитета по той или иной причине). Об этом он заявил на брифинге 30 декабря, сообщило Times of Israel.

По словам Эша, пока что дополнительные дозы будут вводить людям с ослабленной иммунной системой, "из-за опасений, что они более уязвимы".

В свою очередь, министр здравоохранения Ницан Хоровиц сказал, что на фоне распространения штамма "Омикрон" официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения коронавирусом в стране, чем когда-либо прежде, но пообещал, что карантин "не обсуждается".

Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной (всего – четвертой) дозы. Это решение группа экспертов минздрава рекомендовала 21 декабря. 26 декабря стартовали клинические испытания второй бустерной вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Израиле с начала пандемии подтвердили 1,38 млн случаев COVID-19, умерло 8,2 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Вакцинация против коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. С июня 2021 года в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

По данным минздрава Израиля, одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 6,6 млн человек, две дозы – 5,9 млн граждан, три – 4,2 млн. Согласно информации Центрального статистического бюро Израиля, население страны в 2021 году составило 9,3 млн человек.

Теги: Израиль, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года
"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины
Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней
Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней
"Две бабы лижутся", "Это сын Наташи Королевой и Тарзана?" Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
"Две бабы лижутся", "Это сын Наташи Королевой и Тарзана?" Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд
Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд
"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"
"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"
Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео
Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео
"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
Эминем установил рекорд на Spotify
Эминем установил рекорд на Spotify
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Жопа оттопырена", "Какой орех". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Жопа оттопырена", "Какой орех". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко
"Пися в ротик", "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
"Пися в ротик", "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (530457)
2
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (247080)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (192189)
4
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (174510)
5
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру (62303)
6
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (40099)
7
"Своя пацанка". Loboda снялась на корточках с разведенными ногами (38095)
8
"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера (36162)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS