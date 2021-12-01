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Тель-Авив возглавил рейтинг самых дорогих городов мира

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Тель-Авив впервые назван самым дорогим городом мира
Тель-Авив впервые назван самым дорогим городом мира
Фото: depositphotos.com

Город Тель-Авив (Израиль) впервые возглавил рейтинг городов с самым дорогим уровнем жизни. Об этом сказано в исследовании аналитического подразделения Economist Intelligence Unit британской компании Economist Group, результаты которого опубликованы 1 декабря.

Город возглавил рейтинг в связи с ростом курса шекеля к доллару США, а также роста цен на продовольствие, алкогольные напитки и общественный транспорт.

Второе место разделили Париж и Сингапур, на третьем – Цюрих, четвертое место у Гонконга. Также в десятке самых дорогих городов мира – Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Контекст:

В июне 2021 года аналитическое подразделение британского журнала The Economist назвало новозеландский Окленд самым комфортным для жизни городом мира.

В мае Киев впервые вошел в список из 100 лучших городов мира – в международном рейтинге компании Resonance столица Украины заняла 87-е место.

В сентябре Винница стала лучшим областным центром Украины по уровню удовлетворенности жителей услугами и комфортом, которые им обеспечивает местная власть.

Теги: Израиль, рейтинг, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген, Париж, Гонконг, Сингапур, Цюрих, Лос-Анджелес, Тель-Авив, Осака
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