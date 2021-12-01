Тель-Авив возглавил рейтинг самых дорогих городов мира

Город возглавил рейтинг в связи с ростом курса шекеля к доллару США, а также роста цен на продовольствие, алкогольные напитки и общественный транспорт.
Второе место разделили Париж и Сингапур, на третьем – Цюрих, четвертое место у Гонконга. Также в десятке самых дорогих городов мира – Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.
В июне 2021 года аналитическое подразделение британского журнала The Economist назвало новозеландский Окленд самым комфортным для жизни городом мира.
В мае Киев впервые вошел в список из 100 лучших городов мира – в международном рейтинге компании Resonance столица Украины заняла 87-е место.
В сентябре Винница стала лучшим областным центром Украины по уровню удовлетворенности жителей услугами и комфортом, которые им обеспечивает местная власть.