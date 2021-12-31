Более 47% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку против COVID-19

Первую дозу вчера получили 27 065 украинцев, вторую – 72 834.

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 578 украинцев. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 1228 человек.

На сайте министерства указано, что для прививок 30 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 646), Sinovac (22 163), Moderna (15 662) и AstraZeneca (1228).

С начала вакцинальной кампании 14 698 234 человека получили первую дозу, 13 698 387 – вторую. Дополнительную дозу получили 3880 человек, бустерную дозу – 4900 человек. В общей сложности сделали 28 405 399 прививок.

"Уже 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", – отмечают в министерстве.