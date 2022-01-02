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В Минздраве рассказали, продлевается ли действие COVID-сертификата после третьей прививки

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Кузин сказал, что после бустерной вакцинации действие COVID-сертификата будет продлеваться на 270 дней
Кузин сказал, что после бустерной вакцинации действие COVID-сертификата будет продлеваться на 270 дней
Фото: Ігор Кузін / Facebook

Действие сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 будут продлевать в случае получения человеком третьей дозы вакцины в том случае, если речь идет о бустерной дозе. Об этом замминистра здравоохранения Украины – главный санврач страны Игорь Кузин рассказал в интервью "Українському радіо", которое вышло 30 декабря.

Он сказал, что в случае получения гражданином третьей, дополнительной, дозы (ее вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) действие сертификата продлеваться не будет. 

"Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки. Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса. По состоянию на сегодняшний день 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", – рассказал Кузин. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 24,5 млн прививок: первую дозу получили 14,7 млн украинцев, две – более 13,7 млн человек, третью, дополнительную, дозу ввели 4063 украинцам, бустерную дозу получили 5452 человека.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, COVID-сертификат
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