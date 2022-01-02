В Минздраве рассказали, продлевается ли действие COVID-сертификата после третьей прививки

Кузин сказал, что после бустерной вакцинации действие COVID-сертификата будет продлеваться на 270 дней Фото: Ігор Кузін / Facebook

Он сказал, что в случае получения гражданином третьей, дополнительной, дозы (ее вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) действие сертификата продлеваться не будет.

"Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки. Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса. По состоянию на сегодняшний день 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", – рассказал Кузин.