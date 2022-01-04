В Минздраве Украины рассказали, когда будут доступны новые COVID-сертификаты для получивших бустерную дозу вакцины

COVID-сертифиикаты для привитых бустерной дозой будут доступны в конце января. До этого можно использовать "зеленые" сертификаты о полном курсе вакцинированных двумя дозами.

"Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не раньше последних чисел января, конечно, уже после прививки. Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19", – говорится в сообщении.

Также украинцы, получившие бустерную дозу, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

"Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая с даты последней прививки против COVID-19", – сообщили в Минздраве.