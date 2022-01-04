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В Минздраве Украины рассказали, когда будут доступны новые COVID-сертификаты для получивших бустерную дозу вакцины

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля 2021 года
Вакцинация в Украине началась 24 февраля 2021 года
Фото: EPA

Украинцы, которые будут привиты бустерной дозой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, получат новые COVID-сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 4 января.

COVID-сертифиикаты для привитых бустерной дозой будут доступны в конце января. До этого можно использовать "зеленые" сертификаты о полном курсе вакцинированных двумя дозами.

"Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не раньше последних чисел января, конечно, уже после прививки. Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19", – говорится в сообщении.

Также украинцы, получившие бустерную дозу, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

"Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая с даты последней прививки против COVID-19", – сообщили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 28,5 млн прививок: первую дозу получили более 14,72 млн украинцев, две – около 13,76 млн человек, третью, дополнительную, дозу ввели 4159 украинцам, бустерную дозу получили 5713 человек.

Бустерную или ревакцинальную дозу (чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса иммунизации. Дополнительную дозу (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) препарата можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал глава Минздрава Виктор Ляшко.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации. С 4 января 2022 года бустерную дозу разрешили вводить людям старше 60 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, COVID-сертификат
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