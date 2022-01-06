В Киеве и двух областях от COVID-19 вакцинировалось более 50% взрослого населения – Ляшко

"Мы призываем всех украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь преодолеть эпидемию. Только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения – Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области", – написал министр.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно вакцин для основного курса вакцинации, а также для бустерной и дополнительной доз.