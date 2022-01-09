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Комаровский: Мы вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения

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Комаровский: Никаких институтов национальной памяти, никаких олимпиад, никаких президентских университетов, никаких наблюдательных советов "Укрзалізниці"
Комаровский: Никаких институтов национальной памяти, никаких олимпиад, никаких президентских университетов, никаких наблюдательных советов "Укрзалізниці"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что украинцы отдают медработникам свои деньги вместо того, чтобы обеспечить медиков нормальной зарплатой. Об этом он сказал 9 января в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату. Вместо того чтобы он отвечал за каждое свое слово, мы подкармливаем, вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения", – возмутился Комаровский.

Он заявил, что рынок медицинского страхования может решить проблемы в украинском здравоохранении.

"Нужно открыть рынок медицинского страхования, прописать законодательство, и пусть работают. Рынок все проблемы решит сам. Если бы у нас был страховой рынок, мы бы вообще не обсуждали тему вакцинации. Просто страховые компании сказали бы: вы хотите не прививаться – не прививайтесь, но для вас страховка будет на 50% дороже. И все! Все же элементарно", – отметил эксперт.

По его словам, "нищенские 3% нищенского ВВП на медицину – это медицина деградации".

"Мое убеждение, что в этой ситуации должна быть полная переоценка всех затрат государства, потому что умирают люди и уезжают люди. Поэтому никаких институтов национальной памяти, никаких олимпиад, никаких президентских университетов, никаких наблюдательных советов "Укрзалізниці", – подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что "остальное может подождать".

"Не вкладывая деньги в людей, мы их просто теряем. Когда женщине 60 лет во Франции, у нее впереди еще 25 лет жизни и путешествий в обнимку со своим дедушкой. А у нашей женщины все, уже жизнь кончилась. У каждого из нас забирают минимум 10 лет жизни", – сказал педиатр.

Контекст:

15 сентября 2021 года Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год. Доходная часть бюджета составит 1,332 трлн грн, расходная – 1,521 трлн грн. Предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП.

В Минздраве 3 декабря заявили, что Рада поддержала рекордное финансирование медицинской отрасли в 2022 году.

Теги: Украина, ВВП, лекарства, вакцинация, страхование, Евгений Комаровский, лечение, украинцы, медики, женщины, здравоохранение
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