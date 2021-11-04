"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу

"Вспоминаю воскресенье. Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время солнце планирует очень надолго с нами распрощаться", – подписал свою публикацию врач.

На фото Комаровский показал свои находки – грибы сыроежки и срубленные деревья. Также на снимках присутствует вязаная игрушка педиатра – "правильный еж из приличной семьи, друг человека", для которой он завел персональную страничку в соцсети.

"Доктор очень похож на ежика", – заметила 7el.ena7.

"Спасибо за позитив главному ежику педиатрии", – написала anya_malevasha.

"Ежик без тумана", – оставил свой комментарий suveiko.volodymyr.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)