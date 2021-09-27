"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену

Комарвоский: Не могу представить, что кто-то из моих близких воспользуется тем, что он близкий доктора Комаровского Фото: uakomar / Instagram

"Мне это абсолютно удается. Я хвастаюсь ими иногда в Instagram, но не могу представить, что кто-то из моих близких воспользуется тем, что он близкий доктора Комаровского. Это в принципе невозможно. Я его убью", – заявил он.

Во время интервью в программе были показаны снимки супруги Комаровского Екатерины Комаровской.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

"Никогда не видела фотографии жены доктора Комаровского. Очень красивая", – отреагировали на снимки зрители канала.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube