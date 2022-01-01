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ПОЛИТИКА

Комаровский о власти: Надо, чтобы мы выбирали между "какашками" и "конфетами", а не "какашками" разного цвета

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Комаровский прокомментировал происходящее на примере "какашек"
Комаровский прокомментировал происходящее на примере "какашек"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Происходящее в украинской власти известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский охарактеризовал 31 декабря 2021 года в эфире телеканала "Украина 24" словами: "Спектакль пошел не туда".

Речь об этом зашла при обсуждении итогов уходящего года.

"Меня удивили не политики, меня удивили все те, кто молча смотрят на весь этот спектакль. Когда спектакль пошел не туда. Брали билеты на комедию или на драму, а у нас оказалась какая-то фантастика. Реальная фантастика с уклоном психиатрии. Что мы должны сделать? Как минимум встать и уйти. Более того, хотелось бы, чтобы и деньги свои назад потребовали", – сказал Комаровский.

Происходящее во власти он сравнил с "какашками".

"Вы поставите цель при помощи "клизмы" удалить какие-то очень нехорошие "какашки". А меня больше волнует, чтобы на место этих "какашек" не поступили следующие "какашки". И в этом нам нужны меры профилактики, меры политической гигиены, меры политической эпидемиологии. А оказывается, что у нас эти "политические" доктора выпишут вам рецепт на любую "какашку", лишь бы получить процент с этого рецепта", – объяснил врач.

По его словам, нужно не пытаться ставить "диагноз" по "какашкам", а понять причину.

"Мы были настолько увлечены красотой врача, теми словами, которыми он нам рассказывал про санатории-профилактории, где мы все будем жить… Мы оказались слишком наивными и доверчивыми. Боюсь, что это никуда от нас не делось. Самое печальное для меня то, что наивность и доверчивость медленно, но неуклонно трансформируется в агрессию. И мы здесь все должны четко понимать, что наша агрессия направлена друг на друга, что мы все поставлены в необходимость выбирать между условно "желтыми какашками" и "зелеными какашками". Мы невольно выбираем желтенькие, потому что они нам больше нравятся. Но мы все равно выбираем между "какашками". А надо сделать, чтобы мы выбирали между "какашками" и "конфетами", – считает Комаровский.

Контекст:

Осенью 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году.

Теги: выборы, Евгений Комаровский, политика, конфеты, телеведущий, власть, билеты, врач
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